Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флагРБК 03:33
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook. Бывший украинский лидер поздравил в социальной сети с Днем города «два чудесных украинских города» — Ровно и Донецк.
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Авто
Китайский автопроизводитель представил дешевый аналог седана Camry
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Двое россиян на надувной лодке нарушили границу Финляндии
Незаконное пересечение государственной границы в районе озера Кангасъярви двумя россиянами расследуют финские пограничники, сообщает пограничная служба Северной Карелии.
Обновлено в 05:02
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Якутии разыскивают покинувшего с оружием место службы полицейского
Вооруженный табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы, ведется розыск.
Обновлено в 04:30
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Кино
Тодд Филлипс опубликовал шесть тизеров «Джокера»
Обновлено в 03:09
Происшествия
Глава Приангарья уволил арестованного министра лесного комплекса
7 июня суд арестовал его на два месяца. В июле иркутского губернатора обязали уволить Шеверду.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Иран направил эсминец в Аденский залив для защиты своих торговых судов
Обновлено в 05:01
Космос
В США предполагаемый НЛО похитил оленя и сбросил его на линию электропередач
В США обнаружен мертвый олень, который странным образом оказался на линии электропередач.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека
В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Единоборства
Видео победного нокаута Ковалева в бою с Ярдом появилось в Сети
Бой состоялся в Челябинске, в 11 раунде 36-летний Ковалев отправил британского оппонента в нокаут и одержал победу.
Обновлено вчера в 00:38
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Двукратный олимпийский чемпион попал в жуткое ДТП
Обновлено в 04:38
Общество
Треть граждан считают российский цирк лучшим в мире
На втором месте, по мнению опрошенных (19%), является цирковое искусство Китая, на третьем — цирк Франции (11%).
Обновлено в 03:35
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
ЦБ дал прогноз роста экономики в III квартале
«По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в III квартале до 0,5 – 1,0%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8 – 1,3%», - говорится в материалах ЦБ.
Обновлено в 05:17
Футбол
Виктор Гончаренко: «Наш малочисленный отряд движется вперед»
Наш малочисленный отряд все равно движется вперед.
Обновлено вчера в 11:52
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54