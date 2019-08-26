Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флагРБК 03:33

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook. Бывший украинский лидер поздравил в социальной сети с Днем города «два чудесных украинских города» — Ровно и Донецк.
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Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

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