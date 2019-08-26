Петр Порошенко, экс-лидер Украины, дал обещание, что над городом Донецк обязательно поднимут украинский флаг. Согласно словам украинского бизнесмена, наступит время, когда «над городом будет гордо развеваться» флаг Украины.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Происшествия РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Технологии Центр компетенций НТИ МЭИ создаст решения на базе нейросетей для цифровых электроподстанций Центр компетенций НТИ МЭИ подписал соглашение с Радиус Автоматика и Фирма ОРГРЭС о совместном сотрудничестве для развития технологий релейной защиты и автоматики цифровых подстанций с гибкой функциональной архитектурой, передает пресс-офис PBK.

Здоровье Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.

Армия и оружие Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут «объявлением войны» Ливан может расценить атаки израильских беспилотников как "объявление войны", заявил президент Мишель Аун на встрече со спецпосланником ООН Яном Кубишем.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Трамп заявил о готовности России вернуться в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение.

Политика Вступил в силу новый пакет санкций США против России Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Общество В Подмосковье придут первые заморозки На сайте Гидрометцентра сообщается, что погода в конце августа будет переменчивой: начало и завершение недели будут теплыми, а в середине придет похолодание.

Культура Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.

Авто JAC представил в России новый пикап JAC T6 В рамках ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS состоялась презентация нового полноприводного рамного пикапа JAC T6 .

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Общество Акцию «Ночь кино» посетило рекордное количество россиян 24 августа зрителям по всей стране бесплатно показали три новых отечественных фильма Всероссийская акция "Ночь кино" установила рекорд по количеству зрителей - 24 августа мероприятие посетили более 860 тысяч человек по всей стране, сообщается на сайте Фонда кино.

Политика Макрон анонсировал саммит президентов США и Ирана Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» в Биаррице сообщил, что идет подготовительная работа к встрече президента Ирана Хасана Роухани и лидера США Дональда Трампа (трансляцию пресс-конференции вел телеканал NBC).

Футбол «Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Фигурное катание Фигурному катанию предрекли революционные изменения «Революционные изменения» могут вступить в силу после Олимпийских игр 2022 года, рассказал агентству «Р-Спорт» вице-президент ISU Александр Лакерник.

Общество Умер старейший подводник России На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.

Происшествия В Петербурге арестовали жителя Севастополя, убившего гида Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида. Причиной преступления послужил автомобиль.