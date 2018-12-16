Политика

Порошенко пообещал поддержку более достойному кандидату на выборах
РБК
16:29

Порошенко добавил, что если примет решение баллотироваться в президенты в следующем году, но будет более достойный кандидат, то он будет ему помогать. Президент отметил, что он доверяет украинскому народу и выразил уверенность в его ответственном выборе.
РБК16:29
Петр Порошенко
Позиция первая: я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая: я уверен в его ответственном выборе. Третье - если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТК Звезда 15:14

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