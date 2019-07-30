Политика
Порошенко пообещал не прятаться назло ПутинуИзвестия 05:29
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он рассказал в беседе с «Украинской правдой».
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Политика
Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады
Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Обновлено в 05:21
Политика
Киев и Москву сравнили на Украине
Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн га
Площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась на более чем 50 тыс. гектаров за сутки и составляет свыше 1 млн гектаров.
Обновлено в 00:14
Кино
Желаем остаться в живых: вышел новый тизер-трейлер 9 сезона «Американской истории ужасов»
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии
Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Наука
Шины смогут вырабатывать электричество
Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
Обновлено в 03:47
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
В казанском Заречье планируют построить аналог ДРКБ
Министерство здравоохранения РТ рассматривает вариант строительства многопрофильной детской поликлиники в Заречье.
Обновлено в 04:29
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Музыка
Христианский хор Канье Уэста перепел хиты Nirvana
Хор госпельного песнопения Канье Уэста исполнил кавер-версии двух хитов Nirvana – "Come As You Are" и "Smells Like Teen Spirit".
Обновлено в 05:38
Здоровье
Система записи к врачам через интернет изменится в Алтайском крае
После подтверждения своей учетной записи на госуслугах пациент может зайти в личный кабинет «Мое здоровье» и там записаться к врачу.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия
В Красноярском крае пассажирский автобус врезался в КамАЗ
Сегодня на 894 км. дороги Р-255 "Сибирь" междугородний пассажирский автобус "Хендай" ехал из Красноярска в Зеленогорск и врезался во впереди движущийся КамАЗ с прицепом.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Врач не рекомендует Меган Маркл торопиться со второй беременностью
Врач-гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес дала интервью изданию Express, в котором порекомендовала Меган Маркл не спешить со второй беременностью.
Обновлено в 01:02
Политика
Порошенко отрицает возбуждение против него уголовных дел
Бывший украинский президент, руководитель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отрицает факт того, что в отношении него на Украине были открыты уголовные производства.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40