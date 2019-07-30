Политика

Порошенко пообещал не прятаться назло ПутинуИзвестия 05:29

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он рассказал в беседе с «Украинской правдой».
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Порошенко заявил об отсутствии планов прятаться за границей

РБК04:37

Порошенко о возможных судебных процессах: мне не за что краснеть

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Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться

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Порошенко прокомментировал свой внезапный отъезд с Украины

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Порошенко не намерен «прятаться», чтобы не сделать «подарок» Путину

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Порошенко отказался прятаться и радовать Путина

Газета.Ruвчера в 22:02

Порошенко отказался прятаться назло Путину

Lenta.ruвчера в 21:43
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Политика

Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады

Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Обновлено в 05:21
Политика

Киев и Москву сравнили на Украине

Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн га

Площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась на более чем 50 тыс. гектаров за сутки и составляет свыше 1 млн гектаров.
Обновлено в 00:14
Кино

Желаем остаться в живых: вышел новый тизер-трейлер 9 сезона «Американской истории ужасов»

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии

Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Наука

Шины смогут вырабатывать электричество

Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья

Обновлено в 03:47
Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Обновлено вчера в 18:30
Политика

В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма

"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье

В казанском Заречье планируют построить аналог ДРКБ

Министерство здравоохранения РТ рассматривает вариант строительства многопрофильной детской поликлиники в Заречье.
Обновлено в 04:29
Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Общество

В России предложили заблокировать BlaBlaCar

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

В Омске мальчик обварил ноги, провалившись в яму с кипятком

Обновлено в 02:52
Музыка

Христианский хор Канье Уэста перепел хиты Nirvana

Хор госпельного песнопения Канье Уэста исполнил кавер-версии двух хитов Nirvana – "Come As You Are" и "Smells Like Teen Spirit".
Обновлено в 05:38
Здоровье

Система записи к врачам через интернет изменится в Алтайском крае

После подтверждения своей учетной записи на госуслугах пациент может зайти в личный кабинет «Мое здоровье» и там записаться к врачу.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия

В Красноярском крае пассажирский автобус врезался в КамАЗ

Сегодня на 894 км. дороги Р-255 "Сибирь" междугородний пассажирский автобус "Хендай" ехал из Красноярска в Зеленогорск и врезался во впереди движущийся КамАЗ с прицепом.
Обновлено в 05:07
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

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Шоу-бизнес

Врач не рекомендует Меган Маркл торопиться со второй беременностью

Врач-гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес дала интервью изданию Express, в котором порекомендовала Меган Маркл не спешить со второй беременностью.
Обновлено в 01:02
Политика

Порошенко отрицает возбуждение против него уголовных дел

Бывший украинский президент, руководитель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отрицает факт того, что в отношении него на Украине были открыты уголовные производства.
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Происшествия

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
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Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
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