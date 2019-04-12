Политика
Порошенко пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком-2»Известия 09:09
Президент Украины Петр Порошенко намерен продолжать борьбу против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил на брифинге в Берлине в пятницу, 12 апреля.
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Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Музыка
Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен
Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа
В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Экономика
Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны
Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Казани загорелся пассажирский автобус
В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен
Обновлено в 09:52
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Политика
Пашинян ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Наука
Ученые обнаружили странный феномен молний
Американские ученые, которые исследовали молнии, зафиксировали новое явление, которое опровергает все теории.
Обновлено в 07:27
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Политика
Порошенко не считает «чем-то особенным» выход Зеленского во второй тур
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что «несистемные» политики, такие как его оппонент по выборам Владимир Зеленский, сегодня встречаются и в некоторых странах Европейского союза.
Обновлено в 09:33
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин поручил изучить возможность строительства судов для Крыма
Для развития туризма и обеспечения транспортного сообщения Крыма на российских судостроительных предприятиях могут начать производство судов для республики.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Маньяк-таксист из Хакасии приговорён к пожизненному заключению
Суд назначил маньяку-таксисту наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 02:27
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Футбол
«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н’Диайе и Чернова
Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит ещё в начале матча – на 13-й минуте мяч в сетку отправил нападающий хозяев Лассана Н'Диайе.
Обновлено в 07:57