Порошенко рассказал о выводах после первого тураВзгляд.ру вчера в 12:10

Многие высказываются против у меня в соцсетях, на телевидении и у урн для голосования также. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы.

Порошенко добавил, что 21 апреля, во втором туре президентских выборов, украинским гражданам предстоит выбрать между Россией и Европой. Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский».

Порошенко рассказал о выводах после первого тура

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Общество Назван российский регион с самым дорогим борщом Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.

Политика Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.

Шоу-бизнес Яна Рудковская показала результат упорной работы 6-летнего сына Некоторые подписчики продюсера Яны Рудковской уверены, что она – очень строгая мать, которая умышленно лишает шестилетнего сына Сашу детства, заставляя его с ранних лет трудиться и зарабатывать деньги.

Единоборства Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Политика Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.

Общество Антонова не хочет продавать спиртное в музее Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова посчитала странной идею продажи спиртного в учреждениях культуры.

Политика Польша потребует от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога, оскорбившего евреев Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба после того, как тот назвал «притворяющимися жуликами» многих родственников жертв холокоста.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Происшествия Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Наука Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.

Происшествия Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.

Происшествия В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью Около 22:00 в Самаре и области раздались звуки похожие на взрывы, а в небе появились вспышки света.

Происшествия Под Костромой двое детей пропали во время прогулки Двое маленьких детей пропали в Костромской области, силовики и волонтеры брошены на их поиски.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Армия и оружие Между националистами и пограничниками в Донбассе произошла стычка Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил вечером субботы, 6 апреля, что активисты "Правого сектора"1 (организация запрещена в РФ) напали на украинских пограничников, передает Федеральное агентство новостей.

Общество Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»

Футбол Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судейства Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона заявил, что собирается покинуть команду.