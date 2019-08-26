Политика
Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг УкраиныГазета.Ru 01:31
Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что над Донецком будет поднят украинский флаг.
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Финансы
Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.
Обновлено вчера в 19:27
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Врачи раскрыли способы профилактики пьянства у подростков
Если же пьянство стало проблемой, медики рекомендуют сразу же обращаться в реабилитационный центр.
Обновлено в 03:32
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Политика
Глава офиса Зеленского резко ответил на критику его отдыха в Сен-Тропе
Напомним, 24 августа Украина праздновала 28-ю годовщину независимости.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Футбол
Блаттер рассказал, как привел в ярость Переса своими словами о Роналду
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил разговор с президентом «Реала» Флорентино Пересом после своего сравнения нападающего Криштиану Роналду, который на тот момент выступал за столичный клуб, с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле
Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Названа европейская цена Samsung Galaxy A30s
Несколько дней назад южнокорейская компания Samsung представила свои новые смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s, которые являются обновленными версиями флагманских Galaxy A30 и Galaxy A50.
Обновлено в 06:52
Политика
Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале
Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Политика
В Норвегии решили проверить Северный морской путь на экологичность
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Украинский Ан-124 станет «российским»
Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет в Крыму
Истребители четвертого поколения Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет "воздух — воздух", поразив условного противника на полигоне в Крыму.
Обновлено в 01:56
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Авто
Представлен обновленный седан Ford Taurus
Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Собака помогла хозяйке обнаружить рак груди
Животное вовремя учуяло злокачественную опухоль Домашний питомец помог жительнице Лондона Эмме Смит обнаружить онкологическое заболевание, сообщает издание о здоровье "МедикФорум" со ссылкой на Daily Mirror.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
Обновлено в 06:35
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение РФ в состав G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер исключил возвращение России в состав G8, поскольку это негативно скажется на Украине.
Обновлено в 00:45
Политика
Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб
Обновлено в 01:35
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Краевой минздрав заявил о росте зарплат у врачей из Чайковского
Информация о забастовке сотрудников скорой помощи не подтвердилась, хотя ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что из-за урезанной зарплаты сотрудники скорой могут оставить на линии только одну машину для экстренных случаев.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56