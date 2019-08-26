Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что над Донецком будет поднят украинский флаг.

Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг Украины

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