Политика

Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг УкраиныГазета.Ru 01:31

Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что над Донецком будет поднят украинский флаг.
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Порошенко поведал о том, как украинский флаг с гордостью поднимут над Донецком

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Порошенко: над Донецком будет поднят украинский флаг

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Порошенко вновь пообещал поднять флаг Украины над Донецком

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Порошенко пообещал поднять над Донецком флаг Украины «с гордостью»

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Порошенко пообещал «с гордостью» поднять украинский флаг над Донецком

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
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В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
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Глава офиса Зеленского резко ответил на критику его отдыха в Сен-Тропе

Напомним, 24 августа Украина праздновала 28-ю годовщину независимости.
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В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
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Блаттер рассказал, как привел в ярость Переса своими словами о Роналду

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил разговор с президентом «Реала» Флорентино Пересом после своего сравнения нападающего Криштиану Роналду, который на тот момент выступал за столичный клуб, с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
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Несколько дней назад южнокорейская компания Samsung представила свои новые смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s, которые являются обновленными версиями флагманских Galaxy A30 и Galaxy A50.
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Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

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В Норвегии решили проверить Северный морской путь на экологичность

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Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
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Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Армия и оружие

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Истребители четвертого поколения Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет "воздух — воздух", поразив условного противника на полигоне в Крыму.
Обновлено в 01:56
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
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Животное вовремя учуяло злокачественную опухоль Домашний питомец помог жительнице Лондона Эмме Смит обнаружить онкологическое заболевание, сообщает издание о здоровье "МедикФорум" со ссылкой на Daily Mirror.
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Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
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Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение РФ в состав G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер исключил возвращение России в состав G8, поскольку это негативно скажется на Украине.
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Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
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Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
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ЦИК Абхазии объявил результаты первого тура выборов президента

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