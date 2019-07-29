Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьейLenta.ru вчера в 12:29
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на близкие к пограничной службе источники. Сообщается, что бывший президент отправился на отдых.
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Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Realme ищет бета-тестеров для таинственного Project X
Для участия в Project X кандидатам необходимо будет работать с бета-версией программного обеспечения и его отладкой.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером
Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
Французская компания Renault намерена с 1 августа увеличить цены на свои автомобили на российском рынке.
Обновлено в 02:41
Политика
Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине
Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.
Обновлено в 07:44
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Генпрокурор заявил о двукратном росте числа проблемных ЖК в России
Число проблемных объектов долевого строительства в России с начала 2019 года увеличилось вдвое — с 894 до 1,8 тыс. С таким заявлением выступил генеральный прокурор России Юрий Чайка, сообщает "РИА Недвижимость".
Обновлено в 05:13
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года
В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 10:55
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал People.
Обновлено в 11:29
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
«Альянс патриотов Грузии» устроил пророссийский митинг в центре Батуми
Митинг в поддержку улучшения отношений с Россией проходит в центре Батуми.
Обновлено 28 июля в 11:23
Политика
Премьер-министры Великобритании и Ирландии обсудили Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, главной темой которых стала ситуация вокруг Brexit.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Футбол
Игрок «Спартака» Фернандо перешел в «Бэйцзин Гоань»
В "Спартак" Фернандо перешел в 2016 году из итальянской "Сампдории".
Обновлено в 07:51
Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:31
Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
В офисе Зеленского усомнились в эффективности Кличко на посту мэра
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в правительство Украины требование об увольнении мэр Киева Виталий Кличко с занимаемой должности.
Обновлено в 07:52