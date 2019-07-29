Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьейLenta.ru вчера в 12:29
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на близкие к пограничной службе источники. Сообщается, что бывший президент отправился на отдых.
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Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
Обновлено в 07:32
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Наука
XENON1T наложил строгие ограничения на легкие частицы темной материи
В результате ученым удалось на несколько порядков ужесточить ограничения на сечение рассеяния нуклонов на легких частицах темной материи, возникающих в шести разных теориях.
Обновлено в 06:40
Футбол
Криштиану Роналду не исключает своего возвращения в Мадрид
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о том, что его связывает с Мадридом.
Обновлено в 08:58
Политика
Володин увидел в отъезде Порошенко знак предрешенности его судьбы
По словам спикера Госдумы, и Порошенко, и Саакашвили пришли к власти «при внешней поддержке» и нанесли своим странам «непоправимый ущерб».
Обновлено в 08:46
Общество
Красноярский губернатор считает бессмысленным тушение лесных пожаров
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что считает бессмысленным, а местами и вредным тушение лесных пожаров.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Крупный пожар на Рязанском комбайновом заводе ликвидирован
Подразделения МЧС по Рязанской области ликвидировали пожар на улице Промышленная в областном центре, произошедший 30 июля.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Российский флот модернизирует самолёты-амфибии Бе-12 «Чайка»
ВМФ России объявил о начале модернизации самолётов-амфибий Бе-12 «Чайка», сообщают «Известия».
Обновлено в 07:47
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Культура
В октябре в регионе начнет работу виртуальный концертный зал
В сентябре планируется заключить соглашение с Московской областной филармонией, чтобы уже с 1 октября в новом виртуальном концертном зале начали проводиться концерты.
Обновлено в 08:22
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Кино
Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино
Владимир Машков рассказал, что вернется в кино в том случае, если «наладится моя работа».
Обновлено в 02:17
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Систему закупок социального питания могут изменить
Поправку предлагается внести в Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Трамп пообещал Китаю жесткие условия по торговой сделке после выборов
Пекин, вероятно, пытается дождаться ближайших выборов президента США в 2020 году, чтобы не торопиться с оформлением соглашения по торговле с Вашингтоном.
Обновлено в 07:55
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Футбол
Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
Обновлено вчера в 13:55
Здоровье
В Кузбассе у пациентки удалили раковую опухоль весом в 4 кг
В течение четырех часов хирурги, гинекологи и урологи боролись за жизнь пациентки. Вес удаленной опухоли составил 4 килограмма.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Создан миниатюрный рабочий ноутбук с экраном в один дюйм
Энтузиаст по имени Пауль Клингер (Paul Klinger) создал ноутбук ThinkTiny, диагональ дисплея которого не превышает 0,96 дюймов (около 2,5 см). У устройства есть даже миниатюрный джойстик, заменяющий мышь.
Обновлено вчера в 11:16