Порошенко похвалил «забывших о празднике» 23 Февраля украинцевRT на русском 08:52

Сегодня 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких составляющих, которые формируют новую Украину.

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил сограждан с тем, что они «забыли о празднике» 23 Февраля — Дне защитника Отечества. По его словам, «так меняется» Украина.

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