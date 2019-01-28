Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общинРИА Новости 10:57

с чего всё началось

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее храмов. Парламент Украины на заседании 17 января со второй попытки принял закон об изменении юрисдикции религиозных общин.

Политика США официально выдвинули обвинения против Huawei Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.

Общество Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.

Авто Renault показал салон нового Clio Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Происшествия В Австрии госпитализировали Виталия Кличко Мэра украинской столицы Виталия Кличко госпитализировали в Австрии, он находится на обследовании в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

Интернет «Вконтакте» разрешила архивировать записи Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом рассказал управляющий директор компании Андрей Рогозов.

Авто Subaru возобновила работу своего завода в Японии Компания Subaru возобновила работу своего завода в Японии. Предприятие находится в городе Ота и выпускает около 60% всей продукции бренда.

Авто В Россию скоро приедет пикап JAC T6 Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.

Политика Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка Суд арестовал подростка, которого подозревают в поджоге своего сверстника в подъезде столичного дома, сообщается на сайте управления СК по Москве.

Происшествия В Британии осудили «самую молодую» педофилку Самая молодая в истории Великобритании женщина отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против несовершеннолетних, пишет Mirror.

Политика Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз Украинский депутат Борислав Береза, оскандалившийся в стенах ПАСЕ, заявил, что не принимает всерьез угрозы со стороны российских публичных деятелей, осудивших его агрессивное поведение в адрес журналистки Ольги Скабеевой.

Происшествия Капитан российского судна «Норд» пропал без вести на Украине На Украине пропал без вести капитан российского рыболовецкого судна «Норд», которое украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря в марте 2018 года.

Политика США ужесточили санкции против Венесуэлы В конце сентября Минфин США ввел санкции против шести физических и трех юридических лиц Венесуэлы.

Политика Трамп выступит с посланием Конгрессу 5 февраля Президент США Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и выступит 5 февраля с ежегодным посланием "О положении страны" к обеим палатам Конгресса.

Экономика В России запустили систему быстрых платежей С 28 января в России начинает работать новая система быстрых платежей.

Космос Манекены Хельга и Зоар помогут измерить уровень радиации у Луны Манекены, получившие имена Хельга и Зоар, оснащены 5600 датчиками – они будут измерять уровень радиации галактических космических лучей и солнечной радиации, передает "Уралинформбюро".

Наука Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.

Экономика В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.

Общество Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Общество Самая одинокая утка в мире умерла на острове в Полинезии На небольшом полинезийском островке Ниуэ умерла единственная в государстве утка, которую прозвали "самой одинокой уткой в мире", сообщает "Би-би-си".

Происшествия Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анна Киречеева.

Происшествия Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».

Авто Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.

Общество Более ста саратовских сел оказались изолированными из-за снегопада Сильный снегопад, обрушившийся на Саратовскую область в понедельник, прервал автомобильное сообщение со 117 населенными пунктами региона, сообщает пресс-служба губернатора области.