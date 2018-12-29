Политика
Порошенко расширил морскую зону Украины
Порошенко расширил морскую зону УкраиныРИА Новости10:10
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей, сообщается на сайте главы украинского государства.
РИА Новости10:10
Оценить
371 человек отреагировал
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий расширение пограничного и таможенного контроля страны в Черном море, сообщается на сайте главы государства.РБК10:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Политика
Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год
Обновлено в 18:33
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Первая группа американских войск покинула Сирию
Обновлено в 08:43
Политика
Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров
Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики дважды за сутки открывали огонь по территории региона.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»
Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Немецкий эксперт заявил, что Запад не способен перехватить «Авангард»
Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" представляет собой "абсолютно реальную угрозу", при этом сегодня на Западе эффективных средств противодействия таким боевым системам по-прежнему нет, об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер.
Обновлено в 17:39
Политика
Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов
Напомним, в декабре в США скончались двое детей из Гватемалы.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
Возле военной базы в США снова заметили НЛО
В американском штате Огайо вблизи военной базы очевидцы заметили и засняли на видео треугольный НЛО.
Обновлено в 18:49
Политика
Названы самые популярные статьи русской Википедии
Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года.
Обновлено в 14:26
Политика
Молдавия выдала вербовавшего в ИГ россиянина
Молдавия выдала россиянина Надира Давудова, который участвовал в войне в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 14:57
Политика
Премьер Эстонии по-русски поздравил жителей страны с Новым годом
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с Новым годом по-русски.
Обновлено в 15:21
Политика
Трамп заявил о значительном прогрессе в торговом споре с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.
Обновлено в 12:57
Политика
МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».
Обновлено в 05:53
Политика
Россия и Турция обсудили реализацию соглашения по Идлибу
Москва и Анкара на встрече с участием министров обороны и иностранных дел обсудили шаги по реализации меморандума о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, сообщил в субботу журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 07:49