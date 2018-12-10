Политика
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РоссиейRT на русском08:03
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией». Ранее соответствующий документ подписал председатель Верховной рады Андрей Парубий.
RT на русском08:03
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Непродление договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 08:07
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