Политика
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Документ вступит в силу после официального опубликования. На днях закон одобрила Верховная рада.
РИА Новости08:20
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Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКоммерсантъ 08:31
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщается на его сайте.Новая газета09:16
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