с чего всё началось

Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Документ вступит в силу после официального опубликования. На днях закон одобрила Верховная рада.

Политика Политика Трамп заявил, что «местные страны» позаботятся об остатках ИГ в Сирии Об остатках «Исламского государства»* в Сирии могут позаботиться «местные страны», в том числе Турция, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американских войск из САР.

Армия и оружие Армия и оружие Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.

Политика Политика Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы 22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.

Армия и оружие Армия и оружие Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике Керченский инцидент может повториться в Арктике.

Политика Политика Правительство США частично прекратило работу Срок действия семи законов, которые финансируют федеральное правительство, истекают в полночь на субботу по местному времени, 8:00 по московскому.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением украинских силовиков прибыли на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе, об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

Политика Политика Против украинского премьера возбудили уголовное дело, пишут СМИ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло два уголовных дела в отношении украинского премьера Владимира Гройсмана.

Политика Политика В Госдуме раскритиковали выплату США $10 млн ВМС Украины Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение о дополнительных $10 млн помощи Киеву — явно показной жест, которым США вновь оплачивают антироссийскую кампанию.

Политика Политика В Саудовской Аравии умер сын основателя королевства

Политика Политика Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.

Политика Политика Bloomberg: Трамп изучает возможность увольнения главы ФРС Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Армия и оружие Армия и оружие Иран начал военные учения рядом с важным каналом транспортировки нефти В начале июля Иран пригрозил, что перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти.

Политика Политика Володин назвал самый долгожданный закон По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, самым долгожданным законопроектом осенней сессии стал закон об отмене общероссийского роуминга, сообщается на сайте Госдумы.