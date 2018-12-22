с чего всё началось

Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Документ вступит в силу после официального опубликования. На днях закон одобрила Верховная рада.

Политика Политика Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы 22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.

Политика Политика США выделят $10 млн ВМС Украины США выделят $10 млн ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, сообщил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением украинских силовиков прибыли на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе, об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

Политика Политика В США частично приостановили работу правительства В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.

Армия и оружие Армия и оружие Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.

Политика Политика Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки

Политика Политика Министерствам РФ и Белоруссии дали месяц на решение по отмене роуминга В свою очередь, председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике Андрей Наумович заявил, что вопрос отмены роуминга дважды рассматривался на заседаниях комиссии.

Армия и оружие Армия и оружие Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.

Политика Политика Bloomberg: Трамп задумался об отставке главы ФРС США Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки главы ФРС Джерома Пауэлла.

Политика Политика Посол США пожаловался на антиамериканизм немецких СМИ Посол США в Германии Ричард Греннелл обвинил немецкую газету Der Spiegel в антиамериканизме в связи с ситуацией вокруг журналиста Клааса Релоциуса, который ранее признался в искажении фактов и фальсификации информации в своих материалах.

Политика Политика Железные дороги Украины признали нехватку российских запчастей Администрация железных дорог Украины (АО «Укрзализныця») представила отечественным производителям каталог запчастей, которые срочно требуют замены.

Армия и оружие Армия и оружие Около 300 человек за сутки покинули Идлиб через гумкоридор Почти 300 жителей провинции Идлиб смогли воспользоваться в субботу гуманитарным коридором в Абу-Духур и покинуть территорию, подконтрольную вооруженным бандформированиям, сообщили РИА Новости врачи сирийского мобильного госпиталя.