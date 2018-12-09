Политика
Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в РФ украинцам
Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в РФ украинцамИзвестия04:29
Украинский президент Петр Порошенко 8 декабря подписал указ о выплате стипендии украинцам, задержанным в России.
Известия04:29
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Политика
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Как утверждает СБУ, на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
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Армия и оружие
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Обновлено в 07:34
Политика
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
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Политика
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Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.
Обновлено в 07:01
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Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы
Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
National Interest рассказал о «смертоносном» оружии России
Журнал The National Interest назвал четыре вида "смертоносного" российского оружия, с которым "НАТО не захочет связываться".
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