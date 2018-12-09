Украинский президент Петр Порошенко 8 декабря подписал указ о выплате стипендии украинцам, задержанным в России.

Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в РФ украинцам

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Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.