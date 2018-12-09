Политика
Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в РФ украинцам
Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в РФ украинцамИзвестия04:29
Украинский президент Петр Порошенко 8 декабря подписал указ о выплате стипендии украинцам, задержанным в России.
Известия04:29
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Политика
В Армении проходят парламентские выборы
В Армении сегодня, 9 декабря, проходят внеочередные парламентские выборы.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Алексеевой
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой.
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Пушков ответил на слова Чубайса о благодарности бизнесу
Глава Роснано Анатолий Чубайс, поднимая тему благодарности бизнесу, лишь обостряет отношения между обществом и этим самым бизнесом.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие
Украинский генерал блефует, говоря о возможности Киева создать ядерное оружие, так как страна потеряла интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Die Welt: ракеты Ирана способны достичь Европы
Спецслужбы стран Евросоюза узнали, что Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний, передает Die Welt.
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Политика
Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон
Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.
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Политика
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Обновлено в 04:43
Армия и оружие
The National Interest назвал самое смертоносное российское оружие
Американское издание The National Interest назвало самое смертоносное российское оружие, с которым не захочет связываться НАТО.
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне протестов дал французским властям совет снизить налоги.
Обновлено в 03:49
Политика
В Совфеде рассказали о «голубой мечте» Порошенко
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий в связи с призывом украинского президента Петра Порошенко закрыть порты западных стран для российских судов.
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Политика
Путин рассказал о последствиях хамства чиновников
Президент России Владимир Путин призвал членов "Единой России" тщательно следить за этикой, так как пренебрежение по отношению к людям имеет последствия.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
США намерены возобновить программу модернизации ядерных боеголовок W78
Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США планирует возобновить программу замены термоядерной боеголовки W78.
Обновлено в 04:18
Политика
Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 04:20
Политика
Володин возложил венок к месту кремации Ганди
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Индию 9 декабря возложил венок к Раджгхату — месту кремации вождя индийского народа Махатмы Ганди в Дели.
Обновлено в 04:03