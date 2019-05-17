Политика
Порошенко подписал указ о проведении инаугурации ЗеленскогоПятый канал 03:45
Действующий президент Украины постановил создать оргкомитет для проведения церемонии. Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.
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Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Общество
Строительство метро в Кудрово стало приоритетным проектом
Приоритетным проектом становится метро в Кудрово.
Обновлено в 05:47
Авто
Премиальный седан Genesis G80 подорожал на 80 000 рублей
Как сообщает сайт «Цена Авто», теперь за Genesis G80 2019 модельного года в самой доступной комплектации Business просят 2 790 000 рублей, за эти деньги покупатель получает 2,0-литровый мотор мощностью 197 л.с. Модификация с двигателем того же объема, но мощностью 245 л.с. доступна теперь от 2 890 000 рублей.
Обновлено в 01:01
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Происшествия
СК попросил арестовать директора института Росрезерва
Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке, в понедельник передаст его на рассмотрение Верховной рады и нового президента Украины.
Обновлено в 08:42
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Москвич обнаружил в своей квартире тело голой незнакомой женщины
58-летний мужчина, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, заявил столичным правоохранителям, что обнаружил в одной из комнат своей квартиры тело неизвестной ему женщины.
Обновлено в 07:17
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Наука
Расшифрована загадочная рукопись Войнича
Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы.
Обновлено 15 мая в 11:29
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Миссия ОБСЕ возобновила мониторинг в районе Донецкой фильтровальной станции
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновили мониторинг в районе Донецкой фильтровальной станции, заявили в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:34
Кино
Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:59
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Обновлено в 07:34
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12