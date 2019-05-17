Политика

Порошенко подписал указ о проведении инаугурации ЗеленскогоПятый канал 03:45

Действующий президент Украины постановил создать оргкомитет для проведения церемонии. Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.
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Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского

РБК03:34

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

ТАСС02:27

Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Газета.Ru02:57

Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского

Интерфакс02:44

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

RT на русском02:42

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Вести.Ru03:13

Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского

Говорит Москва02:51
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Общество

Строительство метро в Кудрово стало приоритетным проектом

Приоритетным проектом становится метро в Кудрово.
Обновлено в 05:47
Авто

Премиальный седан Genesis G80 подорожал на 80 000 рублей

Как сообщает сайт «Цена Авто», теперь за Genesis G80 2019 модельного года в самой доступной комплектации Business просят 2 790 000 рублей, за эти деньги покупатель получает 2,0-литровый мотор мощностью 197 л.с. Модификация с двигателем того же объема, но мощностью 245 л.с. доступна теперь от 2 890 000 рублей.
Обновлено в 01:01
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Происшествия

СК попросил арестовать директора института Росрезерва

Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке, в понедельник передаст его на рассмотрение Верховной рады и нового президента Украины.
Обновлено в 08:42
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Москвич обнаружил в своей квартире тело голой незнакомой женщины

58-летний мужчина, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, заявил столичным правоохранителям, что обнаружил в одной из комнат своей квартиры тело неизвестной ему женщины.
Обновлено в 07:17
Политика

Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Наука

Расшифрована загадочная рукопись Войнича

Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы.
Обновлено 15 мая в 11:29
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Миссия ОБСЕ возобновила мониторинг в районе Донецкой фильтровальной станции

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновили мониторинг в районе Донецкой фильтровальной станции, заявили в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:34
Кино

Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:59
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 16:23
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Путин назвал главное российское оружие XXI века

Обновлено в 07:34
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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