Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации ЗеленскогоИзвестия 03:20

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского президента.

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

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