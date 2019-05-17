Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации ЗеленскогоИзвестия 03:20
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского президента.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия
Готовившего теракт мужчину задержали в Польше
В Польше задержали гражданина страны, который собирался совершить теракт по религиозным мотивам.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Политика
Советник Зеленского уверен в скором роспуске Верховной рады
Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду после своей инаугурации.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран - бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Мавзолей Ленина будет закрыт 19 мая
"В связи с проведением на Красной площади мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены 19 мая 2019 года осуществляться не будет", - отметили в ФСО.
Обновлено в 04:53
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Кино
Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе
Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:33
Космос
Эксперты рассказали, почему осьминоги имеют внеземное происхождение
Авторитетное научное издание Progress in Biophysics and Molecular Biology опубликовало гипотезу группы из 33 ученых, объясняющую способность отдельных видов головоногих моллюсков редактировать свою ДНК.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Наука
Названы повышающие риск развития рака факторы
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Финансы
ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%.
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 07:24
Игры
Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве
Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 14:26
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено вчера в 15:46
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено в 03:19
Общество
Госдума ужесточает правила прохождения техосмотра
В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
Обновлено в 03:15
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Гаджеты
ASUS представил смартфон Zenfone 6 с поворотной камерой
Основная камера, которая является поворотной и может выполнять функции «фронталки» получила два датчика — основной с разрешением в 48 мегапикселей и 13-мегапиксельный вспомогательный.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Посетители кафе «Япошка» в Энгельсе отравились роллами
В Энгельсе Саратовской области посетители кафе «Япошка» отравились роллами.
Обновлено в 03:50