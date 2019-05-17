Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации ЗеленскогоИзвестия 03:20

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского президента.
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Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского

РБК03:34

Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Газета.Ru02:57

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

ТАСС02:27

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

RT на русском02:42

Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Life.ru02:31

Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского

Интерфакс02:44

Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского

Говорит Москва02:51
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Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Обновлено вчера в 09:24
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Бэтвумен»

В YouTube на канале телеканала CW Network опубликован первый трейлер сериала «Бэтвумен». Премьера сериала запланирована на осень 2019 года.
Обновлено в 00:49
Политика

Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина участвовать в заседании Совета Европы в Хельсинки.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено вчера в 09:24
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

Обновлено в 01:55
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
Обновлено в 04:06
Авто

В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка

Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты

Обновлено в 03:53
Футбол

Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом»

21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»

Обновлено вчера в 21:00
Общество

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей

МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Общество

Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Театры

Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета

Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа

Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.
Обновлено вчера в 17:00
Наука

Названы повышающие риск развития рака факторы

Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Число заболевших инфекцией в Новоульяновске выросло до 30 человек

Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 5G вышел в США, реальная скорость в 5G-сети превышает 1 Гбит/с

Обновлено в 02:33
Политика

МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Наука

Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Обновлено в 02:08
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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