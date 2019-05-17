Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации ЗеленскогоИзвестия 03:20

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского президента.

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Кино Вышел первый трейлер сериала «Бэтвумен» В YouTube на канале телеканала CW Network опубликован первый трейлер сериала «Бэтвумен». Премьера сериала запланирована на осень 2019 года.

Политика Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании СЕ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина участвовать в заседании Совета Европы в Хельсинки.

Общество В Екатеринбурге приостановили строительство храма Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.

Экономика Покупатели живут сегодняшним дном В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.

Политика Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.

Авто В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.

Футбол Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» 21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.

Происшествия У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.

Общество Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.

Театры Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.

Шоу-бизнес Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.

Наука Названы повышающие риск развития рака факторы Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.

Здоровье Число заболевших инфекцией в Новоульяновске выросло до 30 человек Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек.

Армия и оружие Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

Футбол Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".

Политика МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа «Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.

Шоу-бизнес Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.

Наука Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.