Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации ЗеленскогоИзвестия 03:20
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского президента.
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Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Обновлено вчера в 09:24
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Бэтвумен»
В YouTube на канале телеканала CW Network опубликован первый трейлер сериала «Бэтвумен». Премьера сериала запланирована на осень 2019 года.
Обновлено в 00:49
Политика
Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина участвовать в заседании Совета Европы в Хельсинки.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено вчера в 09:24
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
Обновлено в 04:06
Авто
В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка
Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено вчера в 10:02
Футбол
Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом»
21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Театры
Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета
Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа
Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.
Обновлено вчера в 17:00
Наука
Названы повышающие риск развития рака факторы
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Число заболевших инфекцией в Новоульяновске выросло до 30 человек
Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G вышел в США, реальная скорость в 5G-сети превышает 1 Гбит/с
Обновлено в 02:33
Политика
МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа
«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Наука
Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин
Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44