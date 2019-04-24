Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию ЗеленскогоREGNUM вчера в 18:08
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
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Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса
Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу
Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Путин встретился с Ким Чен Ыном
Северокорейского лидера встречали русским караваем и цветами. Это его первый визит в Россию и первая встреча с Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:35
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы
Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.
Обновлено в 01:02
Политика
В Думе прокомментировали новый указ Путина о гражданстве
Напомним, указ об упрощении порядка получения гражданства жителями ряда районов юго-восточных регионов Украины был подписан сегодня президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье
В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Общество
Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено 23 апреля в 15:12
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено вчера в 07:31
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому
Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу
Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Экономика
Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб
Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:17
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено вчера в 01:01
Армия и оружие
Большинство лидеров ИГ в Сирии ликвидировано
Источник не стал предполагать местонахождение лидера исламских террористов Абу Бакр аль-Багдади, ответив лишь, что главари ИГ обладают большими финансовыми возможностями, благодаря которым меняют внешность и документы, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 01:37