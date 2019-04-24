Политика

Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию ЗеленскогоREGNUM вчера в 18:08

Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
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Порошенко пытается сорвать инаугурацию Зеленского

РЕН ТВ00:38

СМИ пишут о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Газета.Ruвчера в 17:23

Раскрыт план срыва инаугурации Зеленского

Lenta.ruвчера в 10:41

СМИ: команда Порошенко пытается максимально отсрочить инаугурацию Зеленского

ТАССвчера в 12:55

СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

РИА Новостивчера в 11:55

СМИ узнали о попытках сторонников Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Известиявчера в 11:46

СМИ: команда Порошенко планирует сорвать инаугурацию Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 16:20
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Происшествия

В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

Обновлено вчера в 13:58
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса

Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу

Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Политика

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено вчера в 10:36
Политика

Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Путин встретился с Ким Чен Ыном

Северокорейского лидера встречали русским караваем и цветами. Это его первый визит в Россию и первая встреча с Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:35
Политика

Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе

Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы

Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.
Обновлено в 01:02
Политика

В Думе прокомментировали новый указ Путина о гражданстве

Напомним, указ об упрощении порядка получения гражданства жителями ряда районов юго-восточных регионов Украины был подписан сегодня президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье

В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Общество

Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России

Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено 23 апреля в 15:12
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено вчера в 07:31
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому

Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу

Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Экономика

Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб

Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Авто

Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено вчера в 01:01
Армия и оружие

Большинство лидеров ИГ в Сирии ликвидировано

Источник не стал предполагать местонахождение лидера исламских террористов Абу Бакр аль-Багдади, ответив лишь, что главари ИГ обладают большими финансовыми возможностями, благодаря которым меняют внешность и документы, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 01:37
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Станислав Владимирович Шевчук
Украинский юрист
Украинский юрист, доктор юридических наук, профессор кафедры общетеоретических и государственно-правовых наук юридического факультета Национального Университета «Киево-Могилянская Академия», член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины, Судья Европейского Суда по правам человека ad hoc.
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