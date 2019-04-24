Политика

Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию ЗеленскогоREGNUM 18:08

Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
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СМИ пишут о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Станислав Владимирович Шевчук
Украинский юрист
Украинский юрист, доктор юридических наук, профессор кафедры общетеоретических и государственно-правовых наук юридического факультета Национального Университета «Киево-Могилянская Академия», член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины, Судья Европейского Суда по правам человека ad hoc.
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