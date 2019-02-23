Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцевТАСС 09:00

с чего всё началось

Сегодня 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких составляющих, которые формируют новую Украину.

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