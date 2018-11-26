Политика

Порошенко поддержал введение военного положения на Украине
Ведомости
вчера в 18:13

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения, передает УНИАН. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной рады, которая и примет окончательное решение на внеочередном заседании в понедельник.
Ведомостивчера в 18:13
Петр Порошенко
Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования освобождения украинской территории. У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включительно с минскими соглашениями.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 17:39

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