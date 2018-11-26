Политика
Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения, передает УНИАН. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной рады, которая и примет окончательное решение на внеочередном заседании в понедельник.
Ведомостивчера в 18:13
Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования освобождения украинской территории. У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включительно с минскими соглашениями.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 17:39
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Политика
Проход через Керченский пролив открыли после провокации Украины
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Армия и оружие
National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет»
Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.
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Политика
Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться в США из Мексики
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Политика
Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками
Журналист Роман Скрыпин в Twitter сообщает, что в посольство летят дымовые шашки. К зданию подъехали полицейские машины.
Обновлено в 02:22
Политика
Опрос показал отношение японцев к мирному договору с Россией
Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.
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Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР
Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Политика
На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
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Армия и оружие
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо
Специалисты войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
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Обновлено в 02:49
Политика
Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.
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Лавров выступил на форуме неправительственных партнёров ЮНЕСКО
В понедельник, 26 ноября, в Москве стартовал X Международный форум неправительственных партнёров ЮНЕСКО «Наука во благо человечества».
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Политика
CNN: власти Турции санкционировали новые задержания по делу FETO
Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.
Обновлено в 03:01
Политика
США намерены подготовить украинские СМИ к выборам
Посольство США в Киеве объявило среди украинских СМИ конкурс проектов, направленных на поддержку прозрачности президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году.
Обновлено в 01:15
Политика
В Nissan допустили пересмотр альянса с Renault на фоне скандала
Генеральный директор японского автоконцерна Nissan Хирото Сайкава допустил возможность пересмотра альянса с французской корпорацией Renault в связи с арестом Карлоса Гона.
Обновлено в 02:56
Политика
Ради военного положения. Косачёв назвал причину провокации ВМС Украины
Украина затеяла провокацию с кораблями в Азовском и Чёрном морях, чтобы получить возможность объявить военное положение в стране.
Обновлено в 02:55