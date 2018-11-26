Политика
Порошенко поддержал введение военного положения на Украине
Порошенко поддержал введение военного положения на УкраинеВедомости18:13
Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения, передает УНИАН. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, которая и примет окончательное решение на внеочередном заседании в понедельник.
Ведомости18:13
Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия. Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТелеканал 360° 17:52
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