Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия. Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения, передает УНИАН. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, которая и примет окончательное решение на внеочередном заседании в понедельник.

Армия и оружие Армия и оружие В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов Отмечается, что три судна ВМС Украины не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, а также опасно маневрировали.

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Армия и оружие Армия и оружие Американские СМИ оценили новое оружие России для уничтожения подлодок Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы "Пакет".

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