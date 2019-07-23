Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИРИА Новости 01:46
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники в окружении политика.
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с чего всё началось
Партия Владимира Зеленского обойдется без коалиции Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского выполнила задачу-максимум: на выборах в Верховную раду Украины она получила большинство голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правительство.Коммерсантъвчера в 13:57
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Технологии
Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами
Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.
Обновлено в 03:05
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Спасавший детей из горящей палатки под Хабаровском мальчик впал в кому
Десятилетний Арсений вытаскивал девочек из палатки во время пожара в детском лагере под Хабаровском, в результате чего получил ожоги и сейчас находится в коме.
Обновлено в 02:59
Космос
Раскрыто местоположение секретных спутников США
Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите.
Обновлено вчера в 20:22
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась видео с дочерью, танцующей на палубе яхты
Светлана Лобода выложила Instagram милое видео с дочерью. В нем Евангелина продемонстрировала умение танцевать восточные танцы.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны Германию
Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики.
Обновлено в 01:47
Экономика
Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабря
Президент холдинга Андрей Мелехин пояснил, что объем свободных денег в июне традиционно увеличивается, что связано с началом отпусков и получением дополнительных выплат (отпускных).
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Подсчитаны траты россиян на лечение во время отпуска за границей
Отмечается, что летом 2018-го за границей побывали 2,1 миллиона россиян, воспользовавшиеся картами банка.
Обновлено в 04:08
Политика
США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Политика
Команда Зеленского отказалась от амнистии для ополченцев Донбасса
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:10
Общество
Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Экономика
Telegram показал лучший рост продаж среди соцсетей и мессенджеров
Хороший рост как рекламная площадка показал и российский Twitter — 141%.
Обновлено в 03:59
Игры
Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр
Как выяснили «Ведомости», эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).
Обновлено вчера в 18:09
Футбол
Зидан объяснил причину невыхода Бэйла на поле матча с «Баварией»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил свои слова в сторону полузащитника "сливочных" Гарета Бэйла, передает Goal.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Часть Венесуэлы осталась без электричества
В большей части Каракаса отключился свет. В других городах Венесуэлы жители также говорят об отсутствии электричества.
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
Выручка от продаж SSJ 100 в первом полугодии снизилась в семь раз
АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года уменьшило выручку от производства и продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в семь раз в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:18
Авто
Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до официальной премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Палестинцы напали на саудовского борца за мир в Иерусалиме
В свою очередь исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Израиля Низар Амер написал в Twitter, что решительно осуждает «жестокое и аморальное поведение некоторых палестинцев возле мечети Аль-Акса в отношении саудовского медиа-деятеля, который приехал в Иерусалим, чтобы стать мостом мира и взаимопонимания между народами».
Обновлено в 03:55
Экономика
Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет
Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 17:32