Политика

Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИРИА Новости 01:46

Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники в окружении политика.
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Партия Владимира Зеленского обойдется без коалиции

Партия Владимира Зеленского обойдется без коалиции Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского выполнила задачу-максимум: на выборах в Верховную раду Украины она получила большинство голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правительство.
Коммерсантъвчера в 13:57

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В Киеве объяснили, как Порошенко будет мешать работе Зеленского

ФАН05:43

Порошенко хочет «расшатать ситуацию» на Украине

РЕН ТВ04:16

Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ

РИА Новости01:46

Порошенко уличили в попытке расшатать ситуацию на Украине

Национальная служба новостей03:47

СМИ сообщили о планах Порошенко «расшатать ситуацию» на Украине

Life.ru03:38

Источник рассказал о планах Порошенко «расшатать ситуацию» на Украине

REGNUM03:55

Порошенко собрался расшатать Украину

Lenta.ruвчера в 18:53
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Политика

Совет Федерации освободил Малиновского от должности замгенпрокурора

Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора РФ Владимира Малиновского в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет.
Обновлено в 03:50
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Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
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Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак

Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
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Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни

Обновлено в 02:48
Происшествия

Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу

Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Политика

Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Обновлено вчера в 13:49
Экономика

Средние зарплаты россиян выросли

19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Музыка

Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге

Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки

Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Политика

Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду

Обновлено 21 июля в 13:25
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Около Алушты катер отрезал ногу мужчине

Двухмоторный катер наехал на плавающего мужчину, в результате чего последний остался без голени левой ноги.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность «Мисс Москвы»

Обновлено в 00:20
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие

Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:16
Экономика

Facebook выплатит $5 млрд за нарушения

Руководство социальной сети Facebook выплатит 5 млрд долларов за нарушения в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 18:33
Авто

Автозаводы Петербурга увеличили выпуск машин на 3,3%

Обновлено вчера в 06:58
Политика

В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Энергетика

«Дружба» работает в штатном режиме

Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией.
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Авто

Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до премьеры

Обновленный внедорожник Suzuki XL6 официально представят публике 21 августа нынешнего года.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:43
Здоровье

В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
Обновлено вчера в 05:50
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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