Политика
Порошенко покинул администрацию президентаГазета.Ru вчера в 23:02
Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, Порошенко переехал в офис партии "Блок Петра Порошенко".
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Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено вчера в 22:16
Гаджеты
Samsung представила в России 49-дюймовый игровой монитор CRG9
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионов
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
ФАН опубликовал фотографии найденного в Хаме оружия террористов
Обновлено вчера в 13:27
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты
Подтверждён цветной экран фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, увеличенная батарея, Bluetooth 5.0 и NFC
Чтобы обеспечить продолжительную автономную работу, несмотря на более «прожорливый» экран, браслет получил аккумулятор повышенной до 135 мА·ч ёмкости вместо 110 мА·ч у Mi Band 3. Также у нового фитнес-браслета появилась поддержка Bluetooth 5.0, это существенный шаг вперёд по сравнению с Bluetooth 4.2 у предшественника.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Интернет
Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе
Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устроила для детей прогулку на резиновых лодках по реке
Алла устроила вчера для детей путешествие по реке.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей
Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей В семье Жирковых уже стало традицией отмечать дни рождения на широкую ногу.
Обновлено вчера в 19:01
Авто
Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео
Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана, но только тогда, когда они тоже будут готовы.
Обновлено вчера в 21:39
Транспорт
В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Ford сокращает 10% работников по всему миру
Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Здоровье
Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились
Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 15:31