Политика

Порошенко покинул администрацию президентаГазета.Ru вчера в 23:02

Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, Порошенко переехал в офис партии "Блок Петра Порошенко".
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Порошенко покинул администрацию президента

Газета.Ruвчера в 23:02

Видео: Порошенко с улыбкой переехал из администрации президента

РЕН ТВвчера в 18:37

После инаугурации Зеленского Порошенко пошёл к «американским друзьям»

SM Newsвчера в 13:25

Порошенко показал новое место работы

РБКвчера в 15:36

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

RT на русскомвчера в 14:57

Порошенко показал свой новый офис

News.ruвчера в 14:03

Порошенко переехал из администрации президента

РИА Новостивчера в 16:04
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 15:55
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О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
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Samsung представила в России 49-дюймовый игровой монитор CRG9

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«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионов

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ

Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено вчера в 07:48
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ФАН опубликовал фотографии найденного в Хаме оружия террористов

Обновлено вчера в 13:27
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
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Гаджеты

Подтверждён цветной экран фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, увеличенная батарея, Bluetooth 5.0 и NFC

Чтобы обеспечить продолжительную автономную работу, несмотря на более «прожорливый» экран, браслет получил аккумулятор повышенной до 135 мА·ч ёмкости вместо 110 мА·ч у Mi Band 3. Также у нового фитнес-браслета появилась поддержка Bluetooth 5.0, это существенный шаг вперёд по сравнению с Bluetooth 4.2 у предшественника.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Интернет

Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных

Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено вчера в 08:12
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе

Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева устроила для детей прогулку на резиновых лодках по реке

Алла устроила вчера для детей путешествие по реке.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей

Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей В семье Жирковых уже стало традицией отмечать дни рождения на широкую ногу.
Обновлено вчера в 19:01
Авто

Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео

Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана, но только тогда, когда они тоже будут готовы.
Обновлено вчера в 21:39
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году

Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции

Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Ford сокращает 10% работников по всему миру

Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Здоровье

Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились

Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 15:31
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