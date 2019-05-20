Политика

Порошенко переехал из администрации президентаРИА Новости 16:04

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского. В ходе торжественного заседания в Верховной раде он принес присягу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность президента.
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Порошенко показал новое место работы

РБК15:36

Петр Порошенко переехал

Газета.Ru17:23

Порошенко переехал из администрации президента

РИА Новости16:04

Видео: Порошенко с улыбкой переехал из администрации президента

РЕН ТВ18:37

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

RT на русском14:57

Порошенко показал свой новый офис

News.ru14:03

После инаугурации Зеленского Порошенко пошёл к «американским друзьям»

SM News13:25
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Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Шоу-бизнес

Влад Топалов рассказал о неприятных сторонах отцовства

Влад Топалов на прогулке с сыном О ежедневных трудностях после появления наследника Влад активно рассказывает в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 03:49
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

Обновлено в 15:02
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Киренском районе сгорело 20 домов

Обновлено в 20:59
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США

Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено в 12:59
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов

Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Авто

Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу

Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
Обновлено в 22:05
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Экономика

В аэропорту Кызыла планируют открыть международный пункт пропуска

Международный пункт пропуска планируется открыть в аэропорту Кызыла в целях развития туризма в Туве.
Обновлено в 08:50
Политика

Зеленский призвал Венгрию поддержать курс Киева в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с лидером Венгрии Яношем Адером призвал Будапешт возобновить поддержку Киева по интеграции в Евросоюз и Североатлантический альянс.
Обновлено в 19:48
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Экономика

Россияне перестали использовать банкоматы по назначению

Распространение и изменение в потреблении цифровых технологий поменяло привычный ритм пользования россиянами банкоматов.
Обновлено в 21:13
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

Обновлено в 21:45
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 21:18
Политика

Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.
Обновлено в 11:30
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
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