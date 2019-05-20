Политика

Порошенко переехал из администрации президентаРИА Новости 16:04

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского. В ходе торжественного заседания в Верховной раде он принес присягу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность президента.
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Видео: Порошенко с улыбкой переехал из администрации президента

РЕН ТВ18:37

Петр Порошенко переехал

Газета.Ru17:23

Порошенко переехал из администрации президента

РИА Новости16:04

Порошенко показал новое место работы

РБК15:36

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

RT на русском14:57

Порошенко показал свой новый офис

News.ru14:03

После инаугурации Зеленского Порошенко пошёл к «американским друзьям»

SM News13:25
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Обновлено в 18:43
Политика

Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»

Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
Обновлено в 14:22
Политика

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.
Обновлено в 15:20
Политика

США позволили Huawei возобновить свою деятельность

Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено в 05:07
Общество

Журналистку не хотели пускать на Каннский фестиваль из-за обуви

Главного соредактора еженедельника Variety Клаудию Эллер не пускали на Каннский фестиваль из-за её обуви.
Обновлено в 16:38
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Здоровье

В Чите наказали поставщика питания в городскую больницу №1

В Чите наказали поставщика питания в городскую больницу №1. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, поводом для проверки стало обращение пациента, который рассказал о плохом питании в медучреждении.
Обновлено в 08:11
Здоровье

С начала года в США зарегистрировано 880 случаев заболевания корью

В США Центр по контролю над заболеваниями опубликовал доклад, в котором говорится, что с 1 января по 17 мая в стране выявлено 880 человек, заболевших корью.
Обновлено в 12:00
Кино

Финал нашумевшего сериала «Игра престолов» сильно разочаровал зрителей

Телекомпания HBO в понедельник, 20 мая, показала последний эпизод заключительного восьмого сезона нашумевшего телесериала «Игра престолов».
Обновлено в 04:59
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Омской области мать привязала сына к столбу на ночь за прогулы школы

Правоохранительные органы начали проверку в отношении жительницы Омской области, которая избила ремнём, а после привязала на ночь к столбу своего 10-летнего сына за прогул школы.
Обновлено в 06:22
Политика

Украинский закон о языке изучит Совбез ООН

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 04:09
Культура

Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Генеральным продюсером телеканала "Супер" назначили телеведущую Ксению Собчак. Об этом сказано на сайте медиахолдинга "Газпром-медиа".
Обновлено в 08:19
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Энергетика

«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» не объединяют активы

«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии компании с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор «дочки» «Газпрома» Денис Федоров.
Обновлено в 11:48
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Хоккей

В честь победы Великобритании над Францией на ЧМ выпустили футболки

Обновлено в 17:45
Гаджеты

Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Наука

Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов

Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Общество

В Казани отменили общегородской последний звонок

В Казани в этом году отменили общегородской "Последний звонок", об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.
Обновлено в 03:51
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Футбол

Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» Моуринью

Обновлено в 18:50
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
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