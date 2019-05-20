Политика
Порошенко переехал из администрации президентаРИА Новости 16:04
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского. В ходе торжественного заседания в Верховной раде он принес присягу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность президента.
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Экономика
В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых
В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.
Обновлено в 20:37
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Происшествия
Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован
Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.
Обновлено в 12:28
Энергетика
Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США
На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
Игры
Невероятное космическое приключение «Outer Wilds» выйдет в конце мая
Annapurna Interactive выпустила новый трейлер, чтобы объявить, что 30 мая выйдет увлекательный научно-фантастический поход «Outer Wilds».
Обновлено в 18:48
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят китайской компании Huawei поддерживать существующие сети и предоставлять программные обновления клиентам.
Обновлено в 20:31
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Общество
Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставят
В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён.
Обновлено 18 мая в 09:22
Экономика
Сбербанк с 1 июня обновит условия программы «Спасибо»
В программе останется четыре уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо».
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Боевики напали на российскую базу в Сирии
19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено в 06:41
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери
Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено в 20:32
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Галкин построит для Пугачевой готический храм около своего замка
Семья Аллы Пугачевой живет в роскошном замке в несколько этажей.
Обновлено в 07:29
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 20:19
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Борисов открыл тайну проклятых бриллиантов Зыкиной
В одном из прошлых выпусков программы выяснилось, что племянница артистки Екатерина Зыкина хранит в банковской ячейке серьги с бриллиантами, которые достались ей в наследство от знаменитой тети.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Ракету комплекса С-125 использовали для удара по наземной цели в Ливии
В Ливии для ударов по наземным целям вновь стали применять ракеты комплекса противовоздушной обороны С-125.
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Музыка
Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов
Обновлено в 18:51