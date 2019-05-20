Политика

Порошенко переехал из администрации президентаРИА Новости 16:04

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского. В ходе торжественного заседания в Верховной раде он принес присягу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении Зеленского в должность президента.
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Видео: Порошенко с улыбкой переехал из администрации президента

РЕН ТВ18:37

Петр Порошенко переехал

Газета.Ru17:23

Порошенко показал свой новый офис

News.ru14:03

Порошенко показал новое место работы

РБК15:36

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

RT на русском14:57

Порошенко переехал из администрации президента

РИА Новости16:04

После инаугурации Зеленского Порошенко пошёл к «американским друзьям»

SM News13:25
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Экономика

В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых

В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.
Обновлено в 20:37
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Происшествия

Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован

Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.
Обновлено в 12:28
Энергетика

Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США

На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
Игры

Невероятное космическое приключение «Outer Wilds» выйдет в конце мая

Annapurna Interactive выпустила новый трейлер, чтобы объявить, что 30 мая выйдет увлекательный научно-фантастический поход «Outer Wilds».
Обновлено в 18:48
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят китайской компании Huawei поддерживать существующие сети и предоставлять программные обновления клиентам.
Обновлено в 20:31
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Общество

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставят

В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён.
Обновлено 18 мая в 09:22
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Экономика

Сбербанк с 1 июня обновит условия программы «Спасибо»

В программе останется четыре уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо».
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Боевики напали на российскую базу в Сирии

19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено в 06:41
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено в 20:32
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Галкин построит для Пугачевой готический храм около своего замка

Семья Аллы Пугачевой живет в роскошном замке в несколько этажей.
Обновлено в 07:29
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 20:19
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Борисов открыл тайну проклятых бриллиантов Зыкиной

В одном из прошлых выпусков программы выяснилось, что племянница артистки Екатерина Зыкина хранит в банковской ячейке серьги с бриллиантами, которые достались ей в наследство от знаменитой тети.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Ракету комплекса С-125 использовали для удара по наземной цели в Ливии

В Ливии для ударов по наземным целям вновь стали применять ракеты комплекса противовоздушной обороны С-125.
Обновлено в 08:32
Музыка

Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 01:35
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Музыка

Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов

Обновлено в 18:51
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