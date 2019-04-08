Политика
Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатовLenta.ru 13:16
Ранее Порошенко уже заявлял о намерении перенести дебаты со своим оппонентом на 14 апреля. Позже Зеленский в видеообращении снова назвал дату 19 апреля, и председатель фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что президент согласен с условиями.
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Футбол
Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»
Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 13:11
Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
Судя по опубликованным результатам, которые переданы, в том числе, и в Генпрокуратуру, проблемы выявлены по целому перечню направлений.
Обновлено в 12:47
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
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Экономика
Jaguar Land Rover из-за Brexit приостановил работу заводов в Великобритании
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Обновлено в 11:50
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Политика
Ягланд: Выход России из Совета Европы станет потрясением для Европы
В интервью изданию Financial Times политик предупредил, что если российская делегация не сможет участвовать в выборах генерального секретаря организации Совета Европы, то возникает есть опасность, что Москва сделает вывод, что в организации ей делать нечего.
Обновлено в 02:31
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Lenovo Z6 Pro получил SoC Snapdragon 855 и одинарную камеру
Компания Lenovo продолжает раскрывать технические характеристики своего Lenovo Z6 Pro, который до сих пор не имеет даты выхода.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Политика
Россия и Турция отменят визы для водителей
В своем выступлении российский лидер отметил, что для двусторонних отношений РФ и Турции характерен высокий уровень туристических обменов, и в Москве ценят внимание, которое "турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян", в связи с чем существует нацеленность на последовательное смягчение визового режима.
Обновлено в 13:05
Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:06
Гаджеты
Представлен серийный смартфон-браслет Nubia Alpha
Что касается основных возможностей браслета Nubia Alpha, то у него есть камера, на которую можно делать снимки.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Украинский военный рассказал, как погибла пулеметчица «Ведьмы»
Один из украинских военнослужащих с позывным «Шахтер» сообщил, что боевики ВСУ с позывными «Ведьма» и «Дед» погибли якобы после взрыва снаряда миномета калибром 152 миллиметра.
Обновлено в 14:15
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом
На чемпионате России в Москве в заплыве на 50 метров брассом победу одержала пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.
Обновлено в 13:28
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Игры
Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера
Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Космос
NASA переписало существующие на МКС опасные бактерии
NASA продолжает готовиться к длительным космическим миссиям.
Обновлено в 09:03
Транспорт
Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение
Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Экономика
Золотовалютные резервы России достигли максимума за пять лет
В России золотовалютные резервы (ЗВР) достигли 487,8 миллиарда долларов, это максимум за последние пять лет.
Обновлено в 14:27
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Политика
Зеленский попросил у МВД Украины предоставить ему охрану
Представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в преддверии второго тура президентских выборов просят обеспечить его охраной.
Обновлено в 09:36
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40