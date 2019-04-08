Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатовLenta.ru 13:16

Ранее Порошенко уже заявлял о намерении перенести дебаты со своим оппонентом на 14 апреля. Позже Зеленский в видеообращении снова назвал дату 19 апреля, и председатель фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что президент согласен с условиями.

Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатов

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