Политика
Порошенко перечислил страхи РоссииРИА Новости 17:55
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом свидетельствует публикация на официальной странице бывшего украинского лидера в Фейсбуке.
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Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации.
— Петр Порошенко, украинский политикURA.Ru 19:10
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