Политика
Порошенко назвал главные страхи РоссииРБК 20:16
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны. Соответствующую запись экс-глава государства разместил на своей странице в Facebook.
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Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации.
— Петр Порошенко, украинский политикURA.Ru 19:10
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Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Обновлено 15 августа в 06:36
Армия и оружие
The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей.
Обновлено в 21:03
Политика
Project Syndicate: если Германия споткнется, ее может заменить Франция
Сегодня существует ряд факторов, которые угрожают статусу Германии как лидера в европейском блоке.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено в 18:27
Музыка
В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал
Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».
Обновлено в 09:04
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
Обновлено в 20:13
Армия и оружие
Хатылев рассказал о возможности БПЛА «Охотник» прорывать современные системы ПВО
Следует понимать, что современные системы ПВО невозможно преодолеть не обладая гиперзвуком, отметил Хатылев.
Обновлено в 03:34
Космос
США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:49
Теннис
Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Даниил Медведев, первая ракетка России, победил в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати серба Новака Джоковича.
Обновлено в 20:05
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Гаджеты
В Сети опубликовали официальные рендеры Nokia 7.2
Авторитетный инсайдер в Сети опубликовал ренедеры Nokia 7.2.
Обновлено в 16:42
Политика
О чем Кадыров разговаривал с Путиным после убийства отца
Обновлено вчера в 06:18
Теннис
Светлана Кузнецова: «Сейчас играю умнее и мудрее. В 34 года уже пора»
В 34 года уже пора (улыбается).
Обновлено в 21:06
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Обновлено в 14:14
Футбол
Семак оскорбил судей после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оскорбил бригаду судей после окончания матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Обновлено в 17:38
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено в 15:37
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Четыре человека попали в больницу после аварии в Мытищах
В результате ДТП четверо из числа находившихся в легковушке попали в больницу в тяжелом состоянии.
Обновлено в 16:36
Гаджеты
IKEA начнет инвестировать в развитие технологий «умного дома»
Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно развивать проект по созданию продуктов и технологий для системы «умный дом».
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек
Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана.
Обновлено в 21:07
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Музыка
Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок
Обновлено в 20:35