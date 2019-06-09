Политика

Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в РадуТАСС 05:52

Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду. Первым номером в нем стал сам бывший глава государства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности» на выборы в Раду

Московский Комсомолец05:40

Порошенко назвал имена из списка его партии на выборах в раду

Известия06:12

Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины

Комсомольская правда06:10

Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

ТАСС05:52

Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду

Телеканал 360°06:28

Порошенко представил первую десятку депутатов на выборы от своей партии

РИА Новости05:32

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» сегодня проведет второй этап съезда в Киеве

Эхо Москвы01:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

Обновлено в 08:48
Наука

Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением

Обновлено вчера в 08:04
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Единоборства

Появилось видео нокаута канадского боксера в бою против Головкина

Видеозапись появилась на YouTube-канале DAZN. Головкин на протяжении всего поединка действовал с преимуществом.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Голунов находился под наблюдением полиции с марта

Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Политика

КНР просит зарубежные компании не поддерживать санкции США

Власти Китайской Народной Республики предупреждают крупные международные технологические компании о серьезных последствиях в случае, если они будут поддерживать санкции, введенные властями США против китайского бизнеса.
Обновлено в 06:08
Общество

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Общество

Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
Обновлено в 07:23
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Цветаевой ушел в декретный отпуск

Анастасия Цветаева рассказала, что ее муж ушел в декрет и освободил ее от домашних хлопот после рождения сына.
Обновлено вчера в 00:00
Футбол

Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку

«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом

Обновлено в 07:31
Наука

В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено 07 июня в 15:20
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

15 важных текстов Ивана Голунова

Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика

Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»

Обновлено в 07:10
Единоборства

Серроне и Фергюсон получили бонусы UFC

Ранним утром 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 238.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей

Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Военные ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ

Обновлено вчера в 17:40
Политика

Ким Чен Ын тестирует новый метод казни

Обновлено в 08:39
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Общество

В ближайшие часы в Рязанской области ожидаются гроза, дождь и град

Обновлено в 07:54
Происшествия

В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта

Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика

Сторонники Демпартии устроили в Кишиневе митинг против Додона

Обновлено в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 21 мая 2019. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное