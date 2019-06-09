Политика
Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в РадуТАСС 05:52
Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду. Первым номером в нем стал сам бывший глава государства.
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Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности» на выборы в Раду
Московский Комсомолец05:40
Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины
Комсомольская правда06:10
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
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