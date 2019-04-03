Политика
Порошенко ответил опросом на призыв Зеленского провести дебатыRuNews24.ru вчера в 19:04
78% респондентов считают, что Порошенко стоит «соблюсти» закон. При этом 22% опрошенных ответили, что президенту Украины нужно «нарушить» данный закон. Ранее в среду, 3 апреля, Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на публичные дебаты на крупнейшей арене Киева.
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Порошенко запустил в своем телеграм-канале голосование о возможных дебатах с Зеленским
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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