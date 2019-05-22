Политика
Порошенко ответил на заведенное против него уголовное делоГазета.Ru 14:12
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Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Технологии
Сбербанк тестирует переводы со снятием наличных без карты
Новый онлайн-сервис Сбербанка позволит клиентам банка делать переводы людям, не имеющим карт или счета, сообщает РБК.
Обновлено в 10:39
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Наука
Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
Обновлено в 04:29
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Браузер Tor вышел для устройств на Android
Анонимный браузер Tor официально вышел на Android. Его тестировали с сентября 2018 года.
Обновлено в 08:13
Экономика
СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд
Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.
Обновлено в 20:59
Футбол
Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании с «Валенсией»
Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. Каталонцы 25 мая встретятся с «Валенсией».
Обновлено в 16:40
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Росреестра Дагестана
Уголовное дело в отношении руководителя управления Росреестра Дагестана Сафиюлы Магомедова возбуждено следственным комитетом России по РД.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Общество
Асфальт от Александровска-Сахалинского до Тымовского будет стоить космических денег
Вопрос строительства автомобильной дороги между Александровском-Сахалинским и Тымовском обсудили на встрече Валерия Лимаренко с населением района.
Обновлено в 21:21
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Культура
Лазарева засудили на «Евровидении», считает большинство россиян
66% жителей России полагают, что на "Евровидении" российский поп-певец Сергей Лазарев столкнулся с необъективной оценкой своего творчества со стороны профессионального жюри.
Обновлено в 21:31
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали ракетами
По данным ведомства, террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок
Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
Обновлено в 20:03
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Экономика
Платежная система «Юнистрим» ввела ограничения на работу в будни
В письме сообщается, что на неделе с 20 по 26 мая возможны приостановки работы системы, и даются рекомендации сотрудникам кассовых офисов.
Обновлено в 18:09
Наука
DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью
Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
Обновлено в 12:58
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Политика
Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Обновлено в 15:37
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13