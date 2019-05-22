Порошенко ответил на заведенное против него уголовное делоГазета.Ru 14:12

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.

Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело

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