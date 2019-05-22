Политика

Порошенко ответил на заведенное против него уголовное делоГазета.Ru 14:12

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.
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Порошенко заявил, что дела против него инициируются «врагами Украины»

REGNUM11:56

Порошенко пожаловался на «политические преследования»

НТВ13:24

«Ничего у них не выйдет»: Порошенко оценил уголовные дела против него

ТК Звезда13:03

Порошенко назвал «политическими преследованиями» расследования против него

Ведомости12:51

Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования

РБК12:08

Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело

Газета.Ru14:12

Порошенко заявил о готовности ответить за преступления против Донбасса и Украины

ФАН11:50
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Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено в 14:14
Технологии

Сбербанк тестирует переводы со снятием наличных без карты

Новый онлайн-сервис Сбербанка позволит клиентам банка делать переводы людям, не имеющим карт или счета, сообщает РБК.
Обновлено в 10:39
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Наука

Глобальное потепление сменит всемирное похолодание

Обновлено в 04:29
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Гаджеты

Браузер Tor вышел для устройств на Android

Анонимный браузер Tor официально вышел на Android. Его тестировали с сентября 2018 года.
Обновлено в 08:13
Экономика

СМИ узнали о продаже косметической компании Avon за $2 млрд

Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Суд начал допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:18
Футбол

Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании с «Валенсией»

Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. Каталонцы 25 мая встретятся с «Валенсией».
Обновлено в 16:40
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Росреестра Дагестана

Уголовное дело в отношении руководителя управления Росреестра Дагестана Сафиюлы Магомедова возбуждено следственным комитетом России по РД.
Обновлено в 06:37
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено в 19:53
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Общество

Асфальт от Александровска-Сахалинского до Тымовского будет стоить космических денег

Вопрос строительства автомобильной дороги между Александровском-Сахалинским и Тымовском обсудили на встрече Валерия Лимаренко с населением района.
Обновлено в 21:21
Общество

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

Обновлено в 09:13
Культура

Лазарева засудили на «Евровидении», считает большинство россиян

66% жителей России полагают, что на "Евровидении" российский поп-певец Сергей Лазарев столкнулся с необъективной оценкой своего творчества со стороны профессионального жюри.
Обновлено в 21:31
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали ракетами

По данным ведомства, террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок

Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
Обновлено в 20:03
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено в 01:19
Экономика

Платежная система «Юнистрим» ввела ограничения на работу в будни

В письме сообщается, что на неделе с 20 по 26 мая возможны приостановки работы системы, и даются рекомендации сотрудникам кассовых офисов.
Обновлено в 18:09
Наука

DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью

Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
Обновлено в 12:58
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Обновлено в 17:51
Политика

Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Обновлено в 15:37
Авто

Названа цена нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Общество

В «призрачном» туркластере Бийска построят логистический центр и ТРЦ

Обновлено в 20:34
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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