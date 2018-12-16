Политика
Порошенко ответил на вопрос об участии в президентах выборах
Порошенко ответил на вопрос об участии в президентах выборахНовые Известия21:26
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не готов обсуждать свое возможное участие в выборах главы государства, которые запланированы на март 2019 года.
Новые Известия21:26
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Позиция первая: я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая: я уверен в его ответственном выборе. Третье - если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТК Звезда 15:14
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