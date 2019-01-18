Политика

Порошенко ответил бандеровским приветствием на вопрос о коррупцииREGNUM 10:25

Лысак снимал на видео встречу с Порошенко в Черкассах, куда президент Украины привез томос об автокефалии ПЦУ. Лысык на русском языке спросил Порошенко, когда же он наконец начнет бороться с коррупцией. Но Порошенко, которому нечего ответить на этот вопрос, назвал Лысака «москальским провокатором».
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Порошенко отказался отвечать на вопрос о борьбе с коррупцией

Газета.Ru12:56

Порошенко назвал «московским провокатором» задавшего ему вопрос о коррупции украинца

Rambler News Service10:08

Порошенко объяснил коррупцию в стране «Славой Украине»

ФАН10:46

Порошенко ответил на вопрос о коррупции возгласом "Слава Украине!"

Комсомольская правда10:58

Порошенко ответил бандеровским приветствием на вопрос о коррупции

REGNUM10:25

Порошенко проигнорировал вопрос о коррупции и прокричал «Слава Украине!»

Lenta.ru09:18

Порошенко ответил на вопрос о коррупции бандеровским лозунгом

Известия09:11
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Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Обновлено в 14:41
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Общество

Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали профессорами РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получат почетное звание «профессор Российской академии наук» (РАН), сообщила РБК глава пресс-службы РАН Светлана Попова.
Обновлено в 09:12
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Космос

«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»

"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили

Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:31
Общество

Перекрывших Новый Арбат блогеров посадили на 10 суток

Обновлено в 11:43
Авто

Ford Mondeo наконец-то обновился

Обновлено в 05:54
Происшествия

Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево

Обновлено вчера в 17:34
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Авто

Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera

Обновлено в 07:28
Космос

В двигателях ракеты «Ангара» обнаружен опасный дефект

В пятницу, 18 января, производители двигателей НПО «Энергомаш» сообщили об обнаружении редкого дефекта, способного разрушить ракету-носитель «Ангара-А5» на старте.
Обновлено вчера в 23:43
Авто

Hyundai выпустит автомобили с российскими двигателями

Обновлено в 10:55
Общество

Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

Обновлено в 12:19
Авто

Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Обновлено в 10:33
Общество

В Вологодской области начали продавать яйца поштучно

В магазинах Вологодской области началась поштучная продажа яиц.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Обновлено в 03:02
Культура

Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
ЖКХ

Дорожники отчитались о плохой уборке улиц от снега

Обновлено в 14:49
Экономика

Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников

Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
Политика

Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.
Обновлено в 12:27
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Сбившему девушку краснодарскому судье пригрозили арестом

Обновлено в 13:03
Гаджеты

Опубликовано рендерное видео смартфона LG G8 ThinQ

Обновлено в 05:53
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Недвижимость

Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей

По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Настя Рыбка рассказала о своем задержании в России: «Подлый обман»

Обновлено в 10:19
Происшествия

Взрыв раздался в Спасо-Преображенском соборе на Украине

Взрыв произошел во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в городе Сумы на Украине.
Обновлено в 14:37
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