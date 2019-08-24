Политика

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости УкраиныИзвестия 07:32

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа. На торжествах по сложившейся традиции присутствуют все бывшие главы государства.
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Порошенко проигнорировал торжества по случаю Дня независимости Украины

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