Порошенко отрицает блокаду ДонбассаВести.Ru вчера в 18:52

с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.

Происшествия В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.

Здоровье Вадим Шумков озвучил итоги проверки курганских больниц Региональная счетная палата, которая в апреле по поручению врио губернатора начала проверку курганских больниц и АО «Курганфармация», результаты аудита до сих пор не озвучила.

Политика Лавров напомнил, что санкции и торговые войны США противоречат ВТО Односторонние санкции, торговые войны и внетерриториальное использование национального законодательства, которыми пользуются США, являются «порочными методами нечестной конкуренции», заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на «Примаковских чтениях» 11 июня.

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Политика Спикер парламента Дании объявила о своей отставке Спикер датского парламента Пиа Кьерсгор уходит со своего поста после поражения партии и правоцентристского блока на выборах 5 июня.

Происшествия Крупный пожар на пилораме в Королёве ликвидирован Ранее сообщалось, что в Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м. В апреле, как передавало URA.RU, стала известна причина пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Музыка Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".

Общество Назван средний возраст вступления в брак в России До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.

Политика Лавров: Россия надеется на урегулирование ситуации на Украине Киевским властям выпал шанс прекратить «ненормальную и нездоровую ситуацию» в стране. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика Москалькова обсудила с Путиным дело Голунова Генпрокуратура должна проконтролировать предварительное следствие по делу журналиста Ивана Голунова, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова после встречи с Владимиром Путиным.

Футбол Испания — Швеция 3:0 Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.

Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.

Происшествия СМИ нашли в Польше возможное место хранения Янтарной комнаты На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен Второй мировой войны, нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната.

Происшествия Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.

Политика Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.

Энергетика Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.

Происшествия В Грозном после школьного экзамена произошла стрельба Уточняется, что ученик школы № 54 поссорился с сотрудником правоохранительных органов после экзамена.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Здоровье Названы три неожиданные причины развития диабета Третья причина кроется в несбалансированном питании, когда человек, например, ест только растительную пищу, или наоборот стабильно перебарщивает с мясом.

Общество Немцы назвали самые красивые русские имена В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.

Экономика Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.