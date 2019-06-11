Политика

Порошенко отрицает блокаду ДонбассаВести.Ru вчера в 18:52

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил
, что экономической блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет.
РБКвчера в 22:59

Подробнее о событии

Порошенко заявил о несуществующей экономической блокаде Донбасса

РБКвчера в 22:59

Порошенко отрицает блокаду Донбасса

Вести.Ruвчера в 18:52

Порошенко объявил, что экономической блокады Донбасса не существует

ТАССвчера в 16:59

Порошенко: экономической блокады Донбасса не существует

Московский Комсомолецвчера в 17:15

Порошенко заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

РЕН ТВвчера в 17:04

Порошенко: экономической блокады Донбасса нет

Газета.Ruвчера в 18:01

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует

RT на русскомвчера в 16:39
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Происшествия

В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров

Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.
Обновлено в 03:17
Здоровье

Вадим Шумков озвучил итоги проверки курганских больниц

Региональная счетная палата, которая в апреле по поручению врио губернатора начала проверку курганских больниц и АО «Курганфармация», результаты аудита до сих пор не озвучила.
Обновлено в 03:29
Политика

Лавров напомнил, что санкции и торговые войны США противоречат ВТО

Односторонние санкции, торговые войны и внетерриториальное использование национального законодательства, которыми пользуются США, являются «порочными методами нечестной конкуренции», заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на «Примаковских чтениях» 11 июня.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Спикер парламента Дании объявила о своей отставке

Спикер датского парламента Пиа Кьерсгор уходит со своего поста после поражения партии и правоцентристского блока на выборах 5 июня.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Крупный пожар на пилораме в Королёве ликвидирован

Ранее сообщалось, что в Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м. В апреле, как передавало URA.RU, стала известна причина пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.
Обновлено в 02:19
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество

Назван средний возраст вступления в брак в России

До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Политика

Лавров: Россия надеется на урегулирование ситуации на Украине

Киевским властям выпал шанс прекратить «ненормальную и нездоровую ситуацию» в стране. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 03:37
Политика

Москалькова обсудила с Путиным дело Голунова

Генпрокуратура должна проконтролировать предварительное следствие по делу журналиста Ивана Голунова, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова после встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:12
Кино

Первый канал покажет документалку об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 02:12
Футбол

Испания — Швеция 3:0

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Общество

Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
Происшествия

СМИ нашли в Польше возможное место хранения Янтарной комнаты

На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен Второй мировой войны, нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 03:43
Происшествия

СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале

Обновлено в 03:12
Происшествия

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами

Обновлено в 02:28
Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Грозном после школьного экзамена произошла стрельба

Уточняется, что ученик школы № 54 поссорился с сотрудником правоохранительных органов после экзамена.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет стоить 28 долларов

Обновлено вчера в 08:06
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Названы три неожиданные причины развития диабета

Третья причина кроется в несбалансированном питании, когда человек, например, ест только растительную пищу, или наоборот стабильно перебарщивает с мясом.
Обновлено в 01:35
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика

Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом

Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Общество

Правительство протестирует в Чувашии беспилотные автомобили

Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса".
Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
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