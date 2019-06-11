Политика
Порошенко заявил о несуществующей экономической блокаде ДонбассаРБК вчера в 22:59
Бывший президент Украины Петр Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что экономической блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет. «Я скажу сенсационную фразу — никакой блокады [Донбасса] нет, есть мое ответственное решение», — заявил он.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:20, Ашберн
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Россияне оказались ненадежными заемщиками
Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обращаться к банку с просьбой о реструктуризации кредита, либо вовсе получали отказ.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено вчера в 03:00
Культура
«Уральские пельмени»: «Нетиевский немного с ума сошел»
Еще один важный повод для радости — в этом году именно шоу «Уральские пельмени» вернуло в Новый год аудиторию канала СТС.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол
Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»
Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Францию.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 22:31
Энергетика
«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Политика
Украинские шахтеры перекрыли трассу на Польшу
Горняки шести шахт, которые входят в ГП «Львовуголь» (Украина), перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции
Истребитель Су-27 ВКС России перехватил над Балтийским морем два самолета-разведчика НАТО: RC-135 River Joint ВВС США и шведский Gulfstream.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Ранее СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей.
Обновлено в 01:37
Наука
Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума
Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено вчера в 11:25
Театры
Морихиро Ивата покидает пост худрука балета Бурятского оперного театра
Контракт с Морихиро Ивата не стали продлевать по обоюдному согласию Художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата покидает свой пост.
Обновлено в 00:12
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ в Кузбассе
Госэкзаменационная комиссия Кузбасса сообщила первые результаты единого государственного экзамена по литературе, географии и математике базового уровня.
Обновлено в 01:38
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как правильно выбрать и применить репелленты, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 00:25
Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Сборная Украины обыграла Люксембург в квалификации Евро-2020
Сборная Украины победила команду Люксембурга с минимальным счетом (1:0) в матче 4-го тура квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак
В возрасте от 25 до 34 лет женились 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386 тыс. женщин.
Обновлено в 00:43
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты
Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Подмосковье горит пилорама на 4,7 тыс. кв. м
В подмосковном Королеве на пилораме торфопредприятия произошел пожар.
Обновлено в 01:59
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 08:10
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено вчера в 13:07
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20