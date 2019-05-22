Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных делПарламентская газета 13:07

Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора.

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».

Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел

Финансы Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства» Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Североатлантический альянс (НАТО) по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Политика Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.

Здоровье Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.

Политика Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Музыка Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением» Российский поп-певец Сергей Лазарев, который во второй раз проиграл на "Евровидении", заявил, что все артисты "страдают" от "манипуляций" с голосами со стороны организаторов конкурса.

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.

Происшествия Экс-главу штаба Навального Волкова арестовали на 20 суток Симоновский суд Москвы отправил под арест на 20 суток бывшего главу штаба блогера Алексея Навального Леонида Волкова за нарушение правил организации митинга.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Шоу-бизнес В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.

Энергетика Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.

Политика В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.

Шоу-бизнес После развода Брэд Питт и Анджелина Джоли прекратили ссоры Брэд Питт и Анджелина Джоли после окончания бракоразводного процесса решили прекратить ссоры и сосредоточили свое внимание на воспитании детей.

Политика Эксперт: США едва ли введут санкции против проекта «Северный поток - 2» Американские власти едва ли пойдут на применение односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2". Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

Шоу-бизнес Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.

Общество Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Гаджеты У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.

Авто Стала известна стоимость новых российских электромобилей Zetta В конце 2019 года в продажу поступят новые российские электромобили. Каждый экземпляр Zetta будет стоит не менее 450 тысяч рублей.

Происшествия Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Футбол ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.

Финансы Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.

Экономика Власти Китая взяли курс на цифровую независимость от США После введенных Вашингтоном санкций против китайской компании Huawei власти КНР приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения, чтобы снизить зависимость от США в этой области, сообщает South China Morning Post.