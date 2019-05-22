Порошенко отреагировал на уголовное преследование против негоНовые Известия вчера в 23:00

Напомним, 21 мая пресс-служба государственного бюро расследований Украины сообщила о заведении уголовного дела по статье о госизмене в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по эпизодам так называемого "керченского инцидента".

Порошенко отреагировал на уголовное преследование против него

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Экономика ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).

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Происшествия СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.

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