Политика
Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрацииФедералПресс 10:02
Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации. По его словам, это нужно для того, чтобы освободить место для «пятой колонны».
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Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
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Несмотря на высокую температуру внутри здания и сильное задымление, пожарным удалось потушить возгорание в Российском государственном архиве литературы и искусства.
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