Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации. По его словам, это нужно для того, чтобы освободить место для «пятой колонны».

Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации

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