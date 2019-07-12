Политика

Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрацииФедералПресс 10:02

Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации. По его словам, это нужно для того, чтобы освободить место для «пятой колонны».
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