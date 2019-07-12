Политика

Порошенко не захотел быть люстрированнымLenta.ru 07:37

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его

РИА Новости10:28

Порошенко ответил Зеленскому про новую люстрацию: «Пророссийский реванш»

Московский Комсомолец08:23

Порошенко оценил законопроект Зеленского о его люстрации

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Порошенко назвал слова Зеленского о люстрации пророссийским реваншем

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Порошенко не захотел быть люстрированным

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Порошенко назвал попыткой «пророссийского реванша» решение Зеленского о люстрации

ТАСС07:32

Порошенко раскритиковал идею Зеленского о новой люстрации

РЕН ТВ07:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Спорт

Российские гимнастки завоевали золото в многоборье на Универсиаде

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:56
Гаджеты

AMD обещает расширить модельный ряд графических решений

Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Космос

На Марс отправят роботов-скалолазов

На Красную планету могут отправить роботов-скалолазов, которые займутся исследованиями в труднодоступных районах.
Обновлено в 04:47
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Мытищах восстановили подачу газа на ТЭЦ-27

Обновлено в 14:37
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Культура

Американский переводчик Пушкина получил российский паспорт

Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
Обновлено в 09:25
Общество

Самые массовые профессии в России могут исчезнуть через 10 лет

По словам Кузьминова, самыми распространенными в России профессиями считаются водитель и продавец, на которые приходится десять процентов рынка.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Авто

В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»

Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Политика

В Севастополе представили нового губернатора

Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сегодня в здании правительства Севастополя представил врио губернатора Михаила Развожаева.
Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию

Обновлено в 08:38
Происшествия

В КЧР спасатели обнаружили перевернувшихся на катамаране туристов

Обновлено в 13:38
Кино

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории

Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
Обновлено вчера в 14:26
Хоккей

«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с первым номером драфта-2019

Обновлено в 10:21
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Игры

Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей

Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
Обновлено в 12:25
Общество

Россияне стали чаще воздерживаться от уплаты штрафов ГИБДД

Отмечается, что количество неоплаченных россиянами штрафов достигло 22,4 млн.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Политика

В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась топлес и призналась в наличии второго подбородка

Для съемки 33-летняя Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб.
Обновлено в 03:34
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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