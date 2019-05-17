Политика

Порошенко отправил в отставку своего пресс-секретаря и ряд советниковКоммерсантъ 06:26

Действующий президент Украины Петр Порошенко освободил от занимаемых должностей своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирину Геращенко и полпреда в Верховной раде Ирину Луценко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко уволил бывшего генсека НАТО с поста советника

РБКвчера в 16:47

Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря

Украина.ру02:23

Порошенко уволил экс-генсека НАТО

Газета.Ru01:31

Бывшего главу НАТО уволили с должности советника Порошенко

RT на русскомвчера в 22:12

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

ФАН04:21

Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена

Российская газетавчера в 16:18

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

ТАССвчера в 16:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

Пушков назвал слова Зеленского о возвращении Крыма белибердой

Российский сенатор Алексей Пушков считает «риторической белибердой» обещания избранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым.
Обновлено в 07:33
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

России возвращают право голоса в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне

Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Здоровье

Четырехлетней Веронике нужны деньги на покупку аппарата ИВЛ

Обновлено в 02:33
Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Общество

Во Франции проходят акции «жёлтых жилетов»

Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:13
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в сериале «Молодой папа»

Обновлено в 07:41
Кино

Режиссёр «Босса-молокососа» готовит его сиквел

Озвучит главного героя, как и в первой части, Алек Болдуин, мировая премьера мультфильма запланирована на 26 марта 2021 года.InterMedia напоминает: фильм "Босс-молокосос" DreamWorks Animation вышел в 2017 году и собрал в мировом прокате более 527 млн долларов, а также принёс МакГрату номинацию на "Оскар".
Обновлено вчера в 10:39
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Здоровье

Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Политика

Прокуратура Украины назвала виновных в геноциде крымских татар

Украинская генеральная прокуратура установила организаторов и виновных в геноциде крымских татар, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:49
Музыка

Ждем выступление Сергея Лазарева в финале Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал, который пройдет в субботу, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 00:42
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Обновлено вчера в 15:45
Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Гаджеты

TSMC получила заказы на производство модемов 5G

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) получила заказы на изготовление 5G-модемов от всех известных бесфабричных разработчиков.
Обновлено в 06:38
Футбол

Особое мнение: Арсений Веснин

Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
Обновлено вчера в 04:10
Кино

Иван Ургант подарит челябинцу велосипед легендарного гонщика

Обновлено в 04:59
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута из-за запаха гари на борту

Лайнер авиакомпании Utair не смог вылететь из Сургута в Сочи из-за запаха гари в салоне.
Обновлено в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное