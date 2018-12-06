Армия и оружие

Порошенко отправил к границе с РФ десантно-штурмовые войска Украины
REGNUM
05:54

Из Житомирской области «на важные в оборонном плане направления» перебрасываются подразделения Десантно-штурмовых войск Украины. Об этом 6 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко, поздравляя украинских военных с днем вооруженных сил Украины.
REGNUM05:54
Петр Порошенко
В рамках этого процесса боевые части и подразделения вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности.
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец 04:34

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