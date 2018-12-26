Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
Порошенко отменил военное положение на УкраинеРИА Новости07:30
Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия. "Порядка и безопасности на улицах стало больше", - сказал Порошенко.
РИА Новости07:30
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Проведена огромная работа по передислокации войск, доукомплектации за счет резервов первой очереди, осуществлены поставки новых вооружений и модернизированной техники и вооружений, серьезно усилена противовоздушная оборона в восточных областях.
— Петр Порошенко, президент УкраиныИзвестия 08:50
с чего всё началось
Срок действия военного положения, введенного 26 ноября в областях Украины, граничащих с Россией, истек в 14.00 (15.00 мск), объявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) украинский президент Петр Порошенко.Ведомости07:10
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