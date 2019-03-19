Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с ПутинымГазета.Ru вчера в 17:28
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши". Об этом сообщает РИА "Новости". "Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать", - сказал Порошенко.
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Относительно того, что кто-то с кем-то там каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК вчера в 18:07
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